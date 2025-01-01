Строители «Пермь Арены» завершили работы по подготовке котлована К лету закончатся испытания грунта методом забивки свай Поделиться Твитнуть

фото: ФРПК

В пермском микрорайоне ДКЖ продолжается возведение многофункциональной спортивной арены. Земляные работы по подготовке котлована, стартовавшие месяц назад, подошли к концу. По данным ФРПК, за месяц строители извлекли 30 тыс. тонн земли.

По словам директора ООО «Пермь-Арена» Алексея Дорошенко, возведение идёт в соответствии с графиком. В процессе подготовки котлована было вывезено около 16 тыс. кубометров грунта, что эквивалентно весу примерно четырёх железнодорожных составов с локомотивами. Параллельно проводятся испытания грунта методом забивки свай, которые планируется завершить к началу лета.

Напомним параметры будущей «Пермь Арены»: пятиэтажное здание высотой до 45,5 метров; игровое поле размером 36 на 66 метров; общая площадь не менее 71 тыс. квадратных метров; вместимость не менее 10,5 тыс. зрителей.

Планируется, что объект будет соответствовать международным стандартам и сможет принимать как спортивные состязания, так и культурные мероприятия любого масштаба.

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