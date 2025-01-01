В Пермском крае столкнулись два большегруза
Один человек госпитализирован
Вечером 20 марта на 54 км трассы «Кострома-Шарья-Киров-Пермь-подъезд к Ижевску» зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие, сообщили в ГИБДД Пермского края.
По предварительным данным, водитель грузовика «Мерседес» 1975 года рождения, двигаясь со стороны Большой Сосновы в направлении Перми, не справился с управлением на спуске. Полуприцеп занесло и вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «Скания». Водитель «Скании» получил травмы и был доставлен в больницу.
На месте инцидента работали сотрудники дорожной полиции, причины и обстоятельства аварии выясняются.
На участке ДТП на несколько часов было организовано реверсивное движение по одной полосе.
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