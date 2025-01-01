В пермский филиал фонда «Защитники Отечества» поступило уже более 20 тысяч обращений Военнослужащим помогают с выплатами, соцсопровождением и удостоверениями ветеранов Поделиться Твитнуть

Фото: скриншот видео прямой трансляции ЦУР Пермского края

Руководитель пермского филиала фонда «Защитники Отечества» Константин Строгий во время прямой трансляции ЦУР Пермского края рассказал о том, как в регионе помогают ветеранам СВО, действующим военнослужащим и их семьям.

По его словам, минувший год и начало этого «были достаточно тяжелыми, потому что количество подопечных значительно увеличивается и растёт нагрузка», но в целом филиал справляется с теми задачами, которые ему ставили.

«За помощью обратилось более 20 тыс. человек. Общее количество обращений — 29,5 тыс. Люди обращаются традиционно за денежными выплатами, социальным сопровождением, удостоверениями ветеранов боевых действий. Новая задача, которой будет заниматься филиал фонда, — розыск без вести пропавших», - сообщил Строгий.

Он отметил, что для участников и ветеранов СВО проводится медицинская реабилитация, их также обеспечивают санаторно-курортным лечением.

В первом случае работа ведётся совместно с Социальным фондом, а во втором филиал фонда наладил связи с различными медицинскими учреждениями: госпиталем ветеранов войн, госпиталем Минобророны и центральными поликлиникам. Кроме того, подписано соглашение с медакадемией по поводу взаимодействия.

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