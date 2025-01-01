Пермяки готовы потратить почти 100 тысяч рублей на подготовку к дачному сезону В этом году горожане раньше начали готовиться к работам на садовых участках Поделиться Твитнуть

Фото: СИБДОМ sibdom.ru

В преддверии дачного сезона аналитики «Авито» выяснили, каким образом жители Перми к нему готовятся. Оказалось, что каждый второй пермяк в связи с тёплой зимой и рано пришедшей весной уже начал подготовку. Многие горожане планируют в этом году проводить ремонтные работы на участке, а треть опрошенных признались, что ремонтируют что-то на своей даче ежегодно. Результаты исследования есть в распоряжении «Нового компаньона».

Среди всех опрошенных жителей краевой столицы 19% начинают готовиться к дачному сезону в марте, а 8% даже в феврале. Из тех, кто готовится в апреле, оказалось 18% опрошенных. Как правило, это мужчины.

В целом в этом году 50% респондентов собираются готовиться к сезону раньше, чем обычно, а 9% из них — намного раньше, так как боятся упустить выгодные предложения распродаж. Только 10% пермяков просто приезжают на дачу, когда тёплая погода уже держится постоянно.

Почти каждый восьмой пермяк (13%) готов вложить в подготовку к предстоящему сезону и в обустройство дачного участка более 100 тыс. руб. В сумму до 20 тыс. руб. хотел бы уложиться 41% опрошенных, а до 50 тыс. руб. — 26% респондентов, больше этой суммы — 28%.

Среди пермяков есть те, кто рассчитал даже точный бюджет. Среднее значение составило 47 тыс. руб. Что интересно, в 2023 году 20% россиян закладывали 10 тыс. руб., а 36% — от 10 до 50 тыс. руб. При этом вложить в дачу от 50 до 100 руб. готовы были лишь 17%.

В числе конкретных работ, которые пермяки намереваются выполнить на своём участке в этом сезоне, первое место занимает обработка почвы и подготовка к посадкам (57%). Второе место заняла уборка и вывоз мусора (46%), а на третьем месте оказалось обустройство зоны отдыха (16%).

Среди всех опрошенных 5 из 10 признались, что значительную часть времени на даче посвящают ремонту построек и обустройству участка. Регулярно ходят в баню 70%, занимаются огородом 68%, а устраивают пикники и барбекю 56%.

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