С начала 2025 года в Прикамье на оплату больничных направлено более 1,4 млрд рублей Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности составляет 5673,97 рубля в день Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 января текущего года 93 тыс. жителей региона получили пособия по временной нетрудоспособности. Как сообщает пресс-служба Отделения СФР по Пермскому краю, было оплачено более 119 тыс. листков нетрудоспособности. Общая сумма превысила 1,4 млрд руб.

Напомним, в зависимости от трудового стажа больничный лист оплачивается в размере 60, 80 или 100% среднего заработка. Пособие по беременности и родам назначается в размере 100% среднего заработка. При этом работодатель платит за первые три дня больничного, начиная с четвёртого — ОСФР по Пермскому краю. Исключение — уход за больным членом семьи. В данном случае Отделение платит пособие с первого дня нетрудоспособности. На размер пособия по временной нетрудоспособности влияет совокупный доход за два предшествующих года и страховой стаж. Таким образом, в 2025 году учитывается средний заработок работника за 2023 и 2024 годы.

Если страховой стаж человека менее полугода или его зарплата не превышает минимальный размер оплаты труда, средний заработок высчитывают с учётом МРОТ — 22 440 руб. Минимальная оплата одного дня больничного в 2025 году составляет 737,75 руб., а с учётом уральского коэффициента — 848,42 руб. Максимальный размер пособия с января текущего года — 5673,97 руб. в день.

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