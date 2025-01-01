Черновик заявления на приём детей в школу заполнили более 2,3 тысяч жителей Перми Официальный приём заявлений начинается 1 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 апреля в пермских школах стартует приём заявлений в первые классы. Возможностью подготовить черновик заявления и сохранить его в личном кабинете на портале «Госуслуги» воспользовались свыше 2,3 тыс. жителей краевой столицы.

В краевом минобре рассказали, что до отправки заявления его можно отредактировать. За день до начала приёмной кампании родителям придёт уведомление, кнопка «Отправить» станет активной непосредственно 1 апреля. Статус и информацию о рассмотрении заявления также можно будет просматривать онлайн, в личном кабинете.

Также пакет документов на приём ребёнка в первый класс можно подать в школе лично или отправить заказным письмом с уведомлением о вручении по почте.

Первый этап кампании продлится до 30 июня. Он предназначен для детей, проживающих на закреплённой за школой территории, и для ребят, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право зачисления в школы. Зачисление будет происходить в течение трёх рабочих дней. С 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября, будет проходить второй этап, когда можно будет подать заявление в любую школу. В данном случае зачисление производится по каждому заявлению в течение пяти рабочих дней.

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