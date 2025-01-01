Пермяки предпочитают использовать услуги курьеров для доставки цветов и сувениров Почти половина жителей готова заплатить за доставку от 251 до 500 рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Более половины жителей Перми — 57% — пользуются курьерской доставкой подарков. Причём регулярно это делают 9%, а иногда — 48%. Такие данные приводят аналитики сервиса «Авито Услуги» по результатам опроса 10 тыс. пермяков.

Наиболее популярным подарком для курьерской доставки являются цветы (85%), мягкие игрушки и сувениры (30%) и десерты (29%).

17% респондентов пользуются услугами курьеров несколько раз в месяц, 7% — раз в месяц, 42% — раз в квартал. При этом почти половина (44%) готовы заплатить за доставку от 251 до 500 руб., 22% — от 501 до 1000 руб., около 8% - от 1001 до 1500 руб. Ещё 11% выбрали сумму свыше 1500 руб., а 15% опрошенных — минимальную сумму до 250 руб.

Как сообщают в «Авито Услуги», основные причины, по которым жители Перми прибегают к услугам курьеров для доставки подарков: 66% не могут физически доставить подарок сами, 64% хотят сделать сюрприз, а 36% стремятся поддержать близких лекарствами, фруктами или приятным сюрпризом.

Кроме того, в праздничные дни 62% пермяков заказывают доставку, чтобы сэкономить время на походы в магазин, 39% — чтобы избежать праздничных очередей и толп, а 35% — чтобы получить товары, которые сложно найти в обычных магазинах.

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