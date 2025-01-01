В Перми начался отбор участников на конкурс лучших водителей автобусов и трамваев Победители получат по 100 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

В столице Прикамья стартовал отбор участников на конкурс «Топ-100» для водителей городских автобусов и трамваев. Как сообщил департамент транспорта администрации Перми, конкурс продлится с 1 апреля по 30 сентября, итоги подведут с 1 по 15 ноября.

От водителей требуется лишь заявка на участие — подать её можно самостоятельно в департамент транспорта (ул. Уральская, 108а). Оценивать их работу будут на основе данных от Госавтоинспекции, навигационного контроля и результатов проверок на линии. Сообщается также, что формы для подачи заявок выложены в официальных пабликах «Пермский транспорт».

В департаменте транспорта отметили также, что заявки принимаются в течение всего времени проведения конкурса, но рекомендовали подать их заранее, так как будут учитываться часы работы на линии.

Если по категории «Водитель автобуса» будет подано менее 86 заявок, а в категории «Водитель трамвая» — менее 16-ти, конкурс будет признан несостоявшимся.

Добавим, что по итогам конкурса лучшие 85 водителей автобусов и 15 водителей трамваев получат по 100 тыс. руб.

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