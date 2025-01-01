В Перми подведены итоги форума «Молодой специалист — строитель будущего» В мероприятии приняли участие более 600 школьников и студентов Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

27-й Всероссийский отраслевой форум «Молодой специалист — строитель будущего» проходил в Перми — Молодёжной столице России-25 — с 18 по 19 марта. Событие объединило свыше 600 школьников, студентов, педагогов, работодателей и экспертов строительной отрасли Прикамья.

Значимость профессии строителя в своём приветственном слове к участникам форума обозначил замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

«Сегодня перед нами стоят амбициозные задачи: только в Пермском крае ежегодно необходимо возводить 1,6 млн квадратных метров жилья — это огромный объём, который стимулирует отрасль к применению новых подходов, современных технологий, а также требует привлечения высококвалифицированных специалистов. И именно вы, молодые специалисты, являетесь ключевым звеном в этом процессе», — отметил он.

Константин Михайлик сообщил, что благодаря форумам, состоявшимся ранее, пройти практику и попробовать себя в профессиональной сфере смогли более 3000 студентов страны.

Как сообщил министра строительства Пермского края Артем Габдрахманов, на данный момент в строительстве в регионе занято 120 тыс. человек, и сейчас «сейчас самое благоприятное время, чтобы начать плотное взаимодействие школьников, студентов и обеспечить их плавный переход из образовательной среды в трудовую»

Поэтому одним из ключевых событий форума стала Ярмарка вакансий, где школьники и молодёжь смогли пообщаться с представителями 14 строительных компаний Пермского края и узнать о возможностях трудоустройства. Более того, во время ярмарки 89 студентов смогли получить у застройщиков и проектировщиков сертификаты на прохождение практики и стажировки.

Также важным событием стал традиционный круглый стол «25 вопросов Министру строительства» с Артёмом Габдрахмановым, который прошёл в формате открытого диалога.

Кроме того, в программу форума «Молодой специалист — строитель будущего» вошли круглые столы, лекции, мастер-классы и практикумы. Молодые люди знакомились с современными строительными технологиями, рассматривали тренды в проектировании новых городских пространств, создавали арт-объект, собирали многоквартирный дом и решали кейсы по эксплуатации здания. В рамках профориентации школьников знакомили с профессиями отрасли и строительными материалами. Также для участников форума провели экскурсии на строительные площадки Перми.

Организаторами форума выступили Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Правительство Пермского края, ФАУ «РосКапСтрой», ППК «Единый Заказчик», ППК «Военно-строительная компания», АО «Группа Компаний Нацпроектстрой», Центр компетенций образовательной деятельности Минстроя России, а также «Студенческие отряды Пермского края».

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