За год по Пермскому краю было совершено более 1,4 млн турпоездок На поддержку туризма было выделено более 1 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В течение 2024 года по территории Пермского края было совершено более 1,4 млн туристических поездок. Об этом со ссылкой на данные Росстата на заседании краевого парламента сообщил и.о. министра по туризму Сергей Хорошутин. Он добавил, что в сфере туризма наблюдается рост налоговых сборов - по итогам 2023 года гостиницы и предприятия общепита заплатили 1,9 млрд руб. (1,6 млрд руб. - годом ранее).

Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» реализуется в регионе по нескольким направлениям: предоставление единой субсидии для реализации мероприятий, создание модульных гостиниц и инженерной и транспортной инфраструктуры. Объём финансирования в прошлом году составил 1,1 млрд руб., из которых 860,4 млн были выделены из федерального бюджета.

Презентация Министерства по туризму Пермского края

На мероприятия в сфере туризма было направлено 82,3 млн руб., из них 78,2 млн — единая субсидия, 4,1 млн — софинансирование из краевого бюджета. Единая субсидия была направлена на гранты для создания кемпингов, доступной среды для лиц с ОВ3 и обустройство туристского кода Соликамска.

Также предприниматели в регионе получают субсидии на приобретение и монтаж модульных средств размещения или модульных гостиниц. Владельцы за свой счёт приобретают или арендуют земельный участок, подводят коммуникации и благоустраивают территорию. В прошлом году было реализовано 7 проектов модульных гостиниц на 195 номеров в Перми, Пермском, Ильинском, Чердынском и Кунгурском округах.

Как отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих, туризм остаётся одним из приоритетных направлений развития территорий региона.

«В Прикамье много интересных туристических мест, которые с каждым годом привлекают всё больше гостей. Региональные программы направлены на своевременную и адресную поддержку предпринимателей, которые на растущий спрос потребителя отвечают качественной инфраструктурой и сервисом», — подчеркнул он.

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