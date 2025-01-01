Депутат заксобрания пригласил Джареда Лето в Пермь Он обратился к музыканту с открытым письмом Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Олега Постникова

Депутат Законодательного собрания Пермского края от ЛДПР Олег Постников опубликовал в своём телеграм-канале открытое письмо к актёру и музыканту Джареду Лето. Парламентарий написал, что ему нравится творчество и стиль исполнителя, и отметил, что у него много поклонников в России.

«Кроме твоей музыки мне близка твоя позиция как человека. Мы с тобой одинаково считаем, что для культуры, искусства, творчества нет и не может быть границ. Никакой политикой нельзя отменить песню. Музыка всегда сильнее. Мне было очень обидно, когда тебя, Джаред, и твою бомбическую группу 30 Seconds to Mars, затравили после концерта в Белграде только за то, что ты хорошо говоришь на русском языке и с уважением относишься к русской культуре. Это безумие, Джаред. И ты это знаешь», — написал депутат.

Он также напомнил, что 10 лет назад артист уже был в Перми и позвал его дочь на сцену спеть вместе. Постников передал Джареду Лето от неё привет и пригласил приехать в Пермь:«Приезжай вместе со своим коллективом к нам в гости, мы будем очень рады снова услышать вашу музыку и искупать вас в овациях. Угощу вас, ребята, нашими знаменитыми посикунчиками. Обещаю: пальчики оближете!»

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