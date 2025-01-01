Банк «Урал ФД» вошёл в ТОП-100 самых надёжных банков России Банк находится на 88 месте престижного рейтинга журнала Forbes Поделиться Твитнуть

Фото: АО КБ «Урал ФД»

Журнал Forbes в очередной раз изучил финансовые показатели крупнейших банков России и ранжировал их по степени надёжности. По результатам исследования банк «Урал ФД» (финансовый бренд «Дом.ру») находится на 88 месте рейтинга.

Напомним, в России на 1 января 2025 года, согласно данным ЦБ, действуют 353 кредитные организации. Для составления рейтинга учитывались данные российских рейтинговых агентств, аккредитованных в Банке России: АКРА, «Эксперт РА», НКР и НРА. Их оценки отражают финансовую устойчивость банка и кредитоспособность в национальной валюте.

Включение в список Forbes доказывает финансовую стабильность банка «Урал ФД» и высокий уровень профессионализма сотрудников. Узнать подробнее о продуктах, возможностях и привилегиях для клиентов банка можно на сайте, в офисах и по тел. 8-800-100-10-40.

АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020.

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