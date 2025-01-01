Пермское предприятие вошло в международный путеводитель по промышленному туризму Прикамье представил «Промобот» Поделиться Твитнуть

В Москве состоялась презентация международного путеводителя «Две страны, тысяча заводов», в который вошли лучшие туристические маршруты на промышленные предприятия Российской Федерации и Республики Беларусь. В нём представлены 50 заводов России, в том числе и из Пермского края.

По словам директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланы Чупшевой, все они распределены по 15 тематическим трекам по различным отраслям промышленности. Также в путеводителе представлены топ-10 экскурсий и методики развития промышленного туризма и аналитическая информация, обобщающая опыт России и Беларуси.

Прикамье в издании представил участник программы развития промтуризма «Открытая промышленность» — разработчик и производитель сервисных роботов «Промобот», который в 2024 году посетило более 17,6 тыс. человек.

Добавим, что Пермский край одним из первых вступил в программу «Открытая промышленность», став одним из лидеров по развитию промышленного туризма в стране. Сегодня для посещений и экскурсий открыты 65 прикамских предприятий, по итогам прошлого года на них побывали свыше 115 тыс. туристов.

Пермский край представлен предприятием по производству сервисных роботов «Промобот». Компания является участником программы развития промышленного туризма «Открытая промышленность», по итогам 2024 года производство посетило свыше 17,6 тыс. человек. Также регион сотрудничает с промышленными предприятиями Республики Беларусь и развивает совместный туризм: подписано соглашение о сотрудничестве с ТИЦ Минска и с Национальным агентством по туризму.

Прочитать и скачать путеводитель можно по ссылке.

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