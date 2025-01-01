Новый водопровод построят в Дзержинском районе Перми Поделиться Твитнуть

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По итогам электронного аукциона власти Перми заключили муниципальный контракт на проведение инженерных изысканий, подготовку проектной документации и непосредственное строительство водопровода по ул. 2-й Мулянской, расположенной в Дзержинском районе Перми. Об этом сообщили в управлении капстроительства пермской администрации.

На основе проведенных изысканий будет создан проект, предусматривающий прокладку водопроводных сетей общей длиной около километра для обеспечения водоснабжением жилых зданий. Окончание строительных работ намечено на конец 2025 года.

В мэрии добавили, что проект по строительству водопроводной системы реализуется в рамках муниципальной программы, направленной на развитие жилищно-коммунального хозяйства в Перми.

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