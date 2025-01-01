В Прикамье жители Кондратово из-за сбоя остались без электроэнергии Электричество в домах восстановили к утру Поделиться Твитнуть

Скриншот видео из ТГ-канала "ВЕТТА Эх, дороги"

В ночь на 20 марта в Кондратово Пермского муниципального округа произошло отключение электроэнергии. В телеграм-канале «ВЕТТА — Эх, дороги» опубликована запись с камер видеонаблюдения, на кадрах видна яркая вспышка.

«Новый компаньон» обратился с запросом в пермский филиал компании «Россети Урал» — «Пермэнерго».

В компании пояснили, что ночью 20 марта в распределительных сетях 10 кВ , питающих посёлок Кондратово, произошло технологическое нарушение.

«На место незамедлительно выдвинулась оперативно-выездная бригада Култаевского района электрических сетей пермского филиала «Росcети Урал». Электроснабжение потребителей было восстановлено в 6 часов 30 минут», — пояснили в пресс-службе филиала.

Сейчас энергетики выясняют причину сбоя.

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