В Перми с харассментом со стороны руководства сталкивались 4% мужчин Ещё 7% представителей сильного пола домогались сослуживцы Поделиться Твитнуть

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провёл опрос в Перми на тему харассмента (сексуальных домогательств, или нарушения сексуальных границ человека, которое зачастую предполагает принуждение к действиям сексуального характера).

Результаты показали, что 5% пермяков подвергались харассменту со стороны руководителей, а 8% – со стороны коллег. Женщины чаще становятся жертвами сексуальной агрессии: 7% заявляют о домогательствах со стороны начальства и 10% – со стороны сослуживцев. Среди мужчин эти показатели составляют 4 и 7% соответственно.

Отмечается, что благодаря большей открытости жители города стали менее терпимы к любым проявлениям харассмента, более остро реагируя на нарушение личного пространства. Молодёжь до 34 лет особенно чувствительна к этой проблеме: среди них чаще сообщают о неподобающем поведении (9% – со стороны руководства и 12% – со стороны коллег).

Только в 5% компаний существуют официальные процедуры для предотвращения и расследования подобных случаев.

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