Дом.ру банк выдаёт предпринимателям экспресс-гарантии за один час Для получения клиенту не нужно обращаться в офис Поделиться Твитнуть

Фото: АО КБ «Урал ФД»

Период госзакупок в самом разгаре. Это значит, что компании не только активно участвуют в торгах, но и нуждаются в банковских гарантиях. Сегодня предприниматели могут получить экспресс-гарантию от Дом.ру банк за один час, не выходя из офиса своей компании.

Продукт значительно упрощает ведение бизнеса, повышает успешность заключения контрактов в рамках ФЗ №44, 185 и 223, помогает компаниям освоить новые направления и расширить рынки сбыта.

Экспресс-гарантия от Дом.ру банка отличается более простой, комфортной и быстрой процедурой получения:

— онлайн без посещения офиса;

— выдача за один час;

— до 15 млн руб.;

— срок гарантии — до пяти лет;

— без залога и поручительства;

— с минимальным пакетом документов.

Экспресс-гарантия от банка Дом.ру позволяет оперативно решать бизнес-задачи. Достаточно подать заявку на сайте, получить одобрение и заключить необходимый контракт. Полностью дистанционное оформление позволяет воспользоваться продуктом юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям практически из любых регионов России.

Узнать подробную информацию о продукте и оформить заявку можно на сайте, в офисах по обслуживанию корпоративных клиентов Дом.ру банка и по тел. 8-800-100-10-40.

АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020.

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