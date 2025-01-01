В Прикамье на 3,8% выросло количество зарегистрированных преступлений Уровень раскрываемости тяжких преступлений — выше общероссийского Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В прошедшем году количество зарегистрированных преступлений в Прикамье выросло на 3,8% — до 43,5 тыс. случаев. Сотрудниками полиции было выявлено 41 тыс. преступлений (94,4%).

Согласно докладу врио начальника краевого управления МВД Аяса Кандана, который он представил на пленарном заседании заксобрания, уровень тяжкой бытовой преступности снизился на 28,9%. Правоохранительными органами в 2024 году было раскрыто более 18,5 тыс. преступлений, из которых почти 4,8 тыс. — тяжкие и особо тяжкие.

При этом уровень раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений оказался почти по всем видам выше среднего уровня среди регионов ПФО и в целом по России. Раскрываемость убийств составила 97,5% (+0,4% к предыдущему году), в ПФО этот показатель составляет 98%, в целом по стране — 93,1%. Раскрываемость умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (+0,6%) — 99,7%, тогда как в ПФО — 99,1%, в России — 97,9%. Количество раскрытых случаев изнасилований составило 100%, в ПФО — 99,1%, в России — 99%.

Работа в сфере миграционной политики позволила снизить количество преступлений, совершённых иностранцами и людьми без гражданства, на 57,5%. Принятые меры по обеспечению безопасности дорожного движения позволили также снизить количество ДТП с погибшими и пострадавшими (-1,9%). Уровень подростковой преступности снизился на 29,9% — до 538 случаев (2,9% от общего числа преступлений). В структуре преобладают имущественные преступления — 340 (63,2%), в том числе 258 краж.

Отмечается и рост эффективности раскрываемости преступлений, связанных с хищением бюджетных средств, выделяемых на финансирование региональных и федеральных программ и нацпроектов. Рост составил 22% — с 41-го в 2023 году до 50 случаев в 2024-м. Большее количество было зарегистрировано в рамках реализации нацпроектов «Демография» (28 случаев) и «Культура» (16).

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