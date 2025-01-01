Пермский детский сад выплатит воспитаннику компенсацию за травму Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Индустриальном районном суде Перми был рассмотрен иск, направленный на защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего ребенка.

По информации, опубликованной в телеграм-канале Пермского краевого суда, в мае прошлого года мальчик, находясь в детском саду, упал и ударился головой о кровать. В результате травмы он был госпитализирован в нейрохирургическое отделение краевой детской клинической больницы с диагнозом: «закрытая черепно-мозговая травма, легкий ушиб головного мозга с образованием эпидуральной гематомы в лобной области слева, ушибленная рана мягких тканей лба».





Судебная экспертиза установила, что ребенку был причинен тяжкий вред здоровью. Было выявлено, что несчастный случай произошел из-за нарушения воспитателем инструкций по обеспечению безопасности детей в дошкольном образовательном учреждении.





Суд постановил, что детский сад обязан выплатить компенсацию за моральный вред. При определении суммы были учтены возраст потерпевшего, характер его физических и нравственных страданий, степень ущерба здоровью, продолжительность пребывания в стационаре и необходимость дальнейшего лечения.





В пользу несовершеннолетнего, представленного законным представителем, с дошкольного учреждения была взыскана компенсация морального вреда в размере 700 тыс. рублей.

На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу.

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