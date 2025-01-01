Детский сад в Перми выплатит воспитаннику компенсацию за травму Ребёнок ударился головой о кровать Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В суде Индустриального района Перми был рассмотрен иск в защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего ребёнка.

Как сообщает в своём телеграм-канале Пермский краевой суд, в мае прошлого года, находясь в детском саду, мальчик упал и ударился головой о кровать. Из-за полученной травмы он был госпитализирован в нейрохирургическое отделение краевой детской клинической больницы с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга лёгкой степени тяжести с формированием эпидуральной гематомы лобной области слева, ушибленная рана мягких тканей лобной области».

Экспертиза, проведённая по решению суда, сочла, что несовершеннолетнему был причинён тяжкий вред здоровью. Было установлено, что причиной несчастного случая стало нарушение воспитателем инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в дошкольном образовательном учреждении.

Суд постановил, что детский сад должен выплатить компенсацию морального вреда, при определении размера которой были учтены возраст потерпевшего, характер причинённых ему физических и нравственных страданий, тяжесть вреда для здоровья, продолжительность пребывания в больничном стационаре и необходимость дальнейшего лечения.

В пользу несовершеннолетнего в лице его законного представителя с дошкольного учреждения была взыскана компенсация морального вреда в размере 700 тыс. руб.

В настоящее время решение суда в законную силу не вступило.

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