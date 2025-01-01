В Перми работник транспортной компании получит более миллиона рублей в качестве компенсации за травму Суд поддержал требование прокуратуры Поделиться Твитнуть

По иску прокуратуры Ленинского района суд постановил взыскать с работодателя 1,35 млн руб. в качестве компенсации за травму, полученную жителем Перми на рабочем месте. Об этом сообщает Единый портал прокуратуры Российской Федерации.

Проверка соблюдения трудового законодательства, проведённая надзорным ведомством, подтвердила, что в июне 2024 года с работником автотранспортного предприятия произошёл несчастный случай во время разгрузки служебного автомобиля. Пытаясь остановить самопроизвольное движение транспортного средства, мужчина оказался зажат между автомобилем и отвалом стоящего рядом бульдозера и был травмирован.

Прокурор, действуя в защиту прав и интересов работника и членов его семьи, обратился в суд с иском о взыскании с работодателя компенсации морального вреда. По решению суда в пользу пострадавшего и его близких родственников взыскано в общей сумме 1,35 млн руб.

После вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет проконтролировано прокуратурой.

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