Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми может появиться музей журналистики Произведения искусства из Дома журналиста выставлены в галерее «Марис-арт» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», обсуждается создание Музея пермской журналистики на базе Дома журналиста на ул. Сибирской, 8. Это подтвердил председатель Пермского отделения Союза журналистов РФ Максим Пасютин.

Идея возникла во время подготовки здания к капитальному ремонту, который проходит в настоящее время. В многочисленных подсобках обнаружились огромные архивы и несколько арт-объектов, в том числе серия декоративных полотен, созданных художником Анатолием Филимоновым в технике горячего батика, — они служили шторами в большом зале Союза журналистов. Особенно обширны фотоархивы творческого союза: старинные фотографии рассортированы по годам и разложены по коробкам, некоторые оформлены в виде фотоальбомов большого формата.

В настоящее время, по словам Максима Пасютина, все находки размещены в арендованном тёплом складе, правление Союза журналистов временно переехало в помещения Совета ветеранов.

Дом журналиста был открыт в историческом здании, известном как «Дом Любимовых — Рязанцевых», в 1958 году: в то время там же размещалась областная газета «Звезда». В 1964 году учреждению было присвоено имя Аркадия Гайдара. В 1970-е годы в том же помещении собирался Пермский клуб книголюбов.

Капитальный ремонт исторического здания планируется завершить к концу нынешнего года. После этого журналистская организация намерена начать создание музея. Подробно этот план будет обсуждаться на ближайшем заседании правления регионального отделения Союза журналистов.

Декоративные панно работы Анатолия Филимонова вернутся на своё историческое место — в большой зал Дома журналиста, а сейчас они стали основой выставки «Искусство антресолей» (0+) в галерее «Марис-арт». Подробный рассказ о выставке — в ближайшем выпуске «Нового компаньона» 25 марта.

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