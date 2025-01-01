По обращению жительницы Прикамья о нарушении жилищных прав заведут уголовное дело Исполнение взял на контроль Александр Бастрыкин Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав жительницы Кунгура. Об этом сообщает telegram-канал «Информационный центр СК России».

Женщина сообщила главе СКР, что 10 лет назад на основании договора социального найма ей и её семье предоставили квартиру в доме 1961 года постройки, а в 2023 году здание было признано непригодным для проживания. В феврале 2024 года в доме обвалилась опорная часть нескольких деревянных балок. Устранить обвал было невозможно из-за угрозы обрушения несущих конструкций.

«В том же месяце судом на администрацию возложена обязанность предоставить семье заявительницы во внеочередном порядке иное благоустроенное жильё, однако до настоящего времени решение не исполнено. Кроме того, несмотря на признание в декабре прошлого года строения аварийным, мер к его расселению не принимается. Многочисленные обращения в администрацию результатов не принесли», — сообщает СКР.

В краевом ведомстве по данному обращению инициирована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил также возбудить уголовное дело и принять меры к завершению его расследования в кратчайшие сроки с дальнейшим направлением дела в суд. Исполнение поручения поставлено на контроль.

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