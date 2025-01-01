В Перми в 2025 году начнётся серийное производство капсул для стирки белья Проект реализует предприятие «Лаб Индастриз» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Глава Прикамья Дмитрий Махонин во время рабочих визитов на «Пермский завод пластмассовых изделий» (ПЗПИ) и «Лаб Индастриз» ознакомился с производственными процессами и проектами предприятий, а также обсудил с руководством заводов планы развития.

Основными видами продукции «Лаб Индастриз» являются синтетические моющие средства (порошкообразные и жидкие), чистящие средства, кондиционеры для белья и жидкие средства для мытья посуды. В прошлом году на предприятии модернизировали системы водоснабжения и пожаротушения, автоматизировали производственные и логистические процессы. Эти проекты, а также запуск новых видов продукции позволили создать около 50 новых рабочих мест.

Кроме того, в 2024 году предприятие начало реализацию проекта по производству капсул для стирки белья. На данный момент подготовлена инфраструктура, на части производственной линии проходят пусконаладочные работы. Серийный выпуск капсул планируется начать уже в текущем году.

ПЗПИ — разработчик и производитель пластмассовых изделий, в 2024 году запустил новое оборудование. На заводе внедрён полный цикл производства косметики и бытовой химии, не имеющих аналогов в РФ. Мероприятия позволили открыть 27 новых рабочих мест. Сейчас в ассортименте завода около 1 тыс. наименований продукции, которая поставляется в регионы России, а также в Казахстан, Узбекистан, Турцию и Киргизию.

Дмитрий Махонин отметил значимость запуска новых проектов, позволяющих расширять ассортимент выпускаемой предприятиями продукции и обеспечивать стабильный сбыт. Он подчеркнул также, что один из приоритетов краевого правительства — развитие межрегиональной промышленной кооперации: это способствует созданию высокотехнологичных производств и новых рабочих мест.

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