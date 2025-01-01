В Прикамье идёт приём проектов на грант «Агропрогресс» Он продлится до 28 марта 2025 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство агропромышленного комплекса Пермского края продолжает приём от грантополучателей на согласование проектов «Агропрогресс». Он будет проходить до 28 марта 2025 года по адресу: б-р Гагарина, 10, каб. 421, с 09:00 до 18:00 в будни.

Как сообщают в ведомстве, средства гранта можно будет направить на:

— приобретение, строительство или модернизацию объектов, предназначенных для производства, хранения, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции;

— комплектацию указанных объектов техникой, транспортом и оборудованием (перечень утверждается министерством);

— приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы;

— возмещение части процентов по инвестиционному кредиту, привлечённому на реализацию проекта «Агропрогресс», в течение не более 18 месяцев с даты получения гранта.

С порядком согласования проекта «Агропрогресс» можно ознакомиться по ссылке.

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