В Прикамье депутаты Нытвы определили размеры земельных участков для врачей и педагогов Землю можно будет использовать под ИЖС Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Нытве депутаты местной думы определили размеры земельных участков под жилищное строительство для врачей и педагогических работников. Проживающие в Нытвенском округе работники образования и здравоохранения смогут получить участок от 400 до 3 тыс. кв. м под строительство дома.

Как сообщает телеграм-канал «На местах», по предварительным оценкам властей, на данный момент два педагога и два медика планируют реализовать своё право на бесплатный земельный участок.

На этом же заседании думы депутаты увеличили максимальный размер бесплатных земельных участков под садоводство для многодетных семей. Площадь предоставляемой земли возросла с 1500 до 2500 кв. м. В очереди на такие участки зарегистрировались 14 семей.

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