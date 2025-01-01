Пермский университет пытается взыскать с бывшего ректора 2,2 млн рублей Иск начали рассматривать в Мотовилихинском суде Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) пытается взыскать с экс-ректора Дмитрия Красильникова 2,2 млн руб. Рассмотрение иска началось в Мотовилихинском районном суде, пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Претензии университета связаны с выплатой надбавок к заработной плате семи сотрудникам. ПГНИУ утверждает, что выплаты на общую сумму 2,2 млн руб. были произведены незаконно, поскольку не были согласованы с соответствующей комиссией. Доплаты получили сотрудники планово-финансового отдела.

В 2023 году проверка федерального казначейства выявила нарушения и признала выплаты неправомерными. Университет вернул средства в бюджет и теперь пытается взыскать их с Красильникова, подписавшего приказы о начислении надбавок.

На первом заседании в суде адвокаты Красильникова заявили о несогласии с требованиями. Они утверждают, что внутренние акты ПГНИУ не предусматривают обязательное создание комиссии для начисления доплат, а служебная проверка в отношении экс-ректора была проведена уже после подачи иска.

Суд запросил у ПГНИУ ряд документов, включая устав университета, и объявил перерыв в заседании.

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