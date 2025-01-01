Филиал «ПМУ» в 2024 году вложил в охрану окружающей среды более 550 млн рублей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

В филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» подведены итоги деятельности по охране окружающей среды в 2024 году.

За отчётный период общие инвестиции в это направление составили 554,5 млн руб., что почти в три раза превышает показатель 2023 года. Рост обусловлен реализацией проектов по снижению потребления технической воды и сокращению объёма стоков в рамках ESG-стратегии Компании.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

— Бережное отношение к природе — приоритет «Уралхима». Филиал «ПМУ» 20 лет не допускает превышения нормативов воздействия на окружающую среду. Для этого предприятие использует в производстве наилучшие доступные технологии и непрерывно развивает систему экологического контроля, ответственно выполняя все требования природоохранного законодательства.

Среди ключевых реализованных в 2024 году проектов — замена секций вакуум-вытяжки и конденсации пара в цехе по производству карбамида. Благодаря этому в летний период планируется достичь снижения потребления камской воды, а также сокращения водоотведения ливневых стоков за счёт исключения подачи умягчённой воды на орошение. Филиал «ПМУ» передаёт все стоки на очистку сторонней организацией по договору. Это существенная часть расходов на природоохранные мероприятия.

Контроль состояния атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны производственной площадки «ПМУ» и на границе ближайшей жилой застройки проводится по договору со специализированной организацией, имеющей аккредитованную лабораторию. Всего в течение 2024 года было исследовано 200 проб воздуха на содержание аммиака и диоксида азота. Ни в одной из них не было превышения предельно допустимых концентраций этих веществ.

В филиале «ПМУ» ведётся раздельное накопление отходов: металлолома, макулатуры, полипропиленовой тары и плёнки, отработанных минеральных масел, отходов оргтехники. Они передаются на переработку в целях извлечения полезных компонентов и их повторного применения.

Подтверждением активной работы предприятия в направлении охраны окружающей среды является успешное прохождение в ноябре 2024 года надзорного аудита Bureau Veritas Certification на соответствие требованиям международного стандарта в области экологии ISO 14001:2015.

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