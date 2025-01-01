На ремонт школ и детсадов Пермский край получит 5 млрд рублей федеральных средств Регион успешно прошёл конкурсный отбор Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

В рамках национального проекта «Молодёжь и дети» Пермский край получит из федерального бюджета 5 млрд руб. на обновление образовательных учреждений. Об этом сообщила замминистра образования и науки региона Светлана Деменева на заседании комитета краевого парламента по социальной политике, где обсуждались изменения в региональный бюджет.

Благодаря федеральному финансированию планируется капитально отремонтировать 12 детских садов, 57 школ и 9 колледжей. Светлана Деменева подчеркнула, что Пермский край успешно прошёл конкурсный отбор и получил дополнительное финансирование на эти цели.

Напомним, ранее было достигнуто соглашение с Минобрнауки РФ о совместном финансировании капитального ремонта пяти общежитий ведущих вузов региона, включая Пермский госуниверситет, Политех и Аграрно-технологический университет. Помимо общежитий, планируется модернизация учебных корпусов, лабораторий и спортивных залов. Общий объём инвестиций в обновление вузов Прикамья на ближайшие три года составит свыше 1,57 млрд руб.

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