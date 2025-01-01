Лесозаготовитель в Прикамье тяжело травмирован упавшим на него деревом Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Инспекция труда в Пермском крае начала изучение обстоятельств серьёзного инцидента с работником, нанятым частным предпринимателем, занятым в сфере лесозаготовки и деревообработки.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 14 марта 2025 года во время работ на участке №5 квартала 35 Чайковского лесничества (около с. Чернушка, Чайковский городской округ) сваливаемое дерево травмировало рабочего.

Согласно медицинскому заключению, у пострадавшего множественные переломы рёбер с обеих сторон, контузия правого легкого, перелом правой ключицы, а также другие повреждения, квалифицированные как тяжёлые.

В инспекции создана комиссия для расследования инцидента, проводятся опросы свидетелей и пострадавшего, идёт анализ документации, относящейся к работе сотрудника. В связи с инцидентом организована внеплановая проверка в отношении предприятия. В случае выявления нарушений трудовых норм будут применены административные меры, а материалы расследования переданы в следственные органы для рассмотрения вопроса об уголовной ответственности виновных лиц.

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