Пермский «Молот» уступил петербургскому «Динамо» Поделиться Твитнуть

фото: ИА "Регнум"

Во вторник, 18 марта, в рамках регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) петербургское «Динамо» принимало пермский «Молот».

Наши хоккеисты вели по ходу матча 2:0 (в первом и втором периодах отличился Денис Голубев). Однако сохранить преимущество пермяки не смогли, основное время закончилось вничью 2:2. В серии буллитов удачливее оказались хозяева.

Таким образом, «Молот» уступает в заключительном матче регулярного чемпионата и занимает 9 место.

Впереди у команды игры в плей-офф. Соперником «Молота» станет ХК «Челмет» из Челябинска. Даты проведения матчей серии 1/8 финала Кубка чемпиона России: 23 и 25 марта — Челябинск, 28 и 30 марта — Пермь, и далее в случае необходимости: 2 апреля — Челябинск, 4 апреля — Пермь, 6 апреля — Челябинск.

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