Переносом срока расселения аварийного дома в Перми заинтересовался глава СКР Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Александр Бастрыкин дал указание представить отчёт о результатах проверки, инициированной обращением о нарушении прав жильцов аварийного дома в Перми.

В Информационный центр СК России поступило обращение к главе ведомства от жительницы Перми, касающееся ущемления её жилищных прав. Женщина с небольшим доходом и несовершеннолетним ребёнком проживает в квартире по ул. Лядовской. Дом, построенный в 1961 году, находится в аварийном состоянии: наблюдается разрушение конструкций, гниение деревянных элементов, регулярные затопления помещений, сырость и плесень, а также обрушения межэтажных перекрытий в отдельных квартирах и подъездах. Несмотря на признание дома аварийным в 2017 году, сроки расселения были перенесены с 2023 на 2030 год. Многочисленные жалобы жильцов, опасающихся обрушения дома, остались без ответа.

В Следственном управлении СК России по Пермскому краю проводится проверка по данному факту.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился, чтобы руководитель СУ СК России по Пермскому краю Денис Головкин представил доклад о ходе проверки и принятом решении.

Центральный аппарат ведомства взял на контроль исполнение поручения и ход процессуальной проверки.

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