Очистные сооружения и ливнёвку в Камской долине Перми построит «Техдоргрупп»
С компанией заключат контракт на 363,9 млн рублей
Подведены итоги открытого конкурса на строительство в Перми ливневой канализации и очистных сооружений для отвода воды с автодороги по ул. Маршала Жукова и с прилегающей территории. Информация появилась на портале госзакупок. Контракт по начальной (максимальной) цене 363 млн 878,4 тыс. руб. будет заключён с ООО «Техдоргрупп».
Трасса нового линейного объекта длиной 1,4 км будет начинаться на перекрестке ул. Маршала Жукова и ул. Шевченко, следовать по незастроенной территории, вдоль направления Камы, проходить рядом со зданием по ул. Борцов Революции, 341, пересекать дороги по улицам Борцов Революции, Брикетная и Ломоносова, проходить под гравийной дорогой по ул. 3-й Набережной, сворачивать на незастроенную местность и заканчиваться выпуском в Каму.
Напомним, в этой локации сейчас ведётся строительство сразу нескольких медицинских учреждений и начинается строительство межвузовского кампуса «Будущее Пармы».
Также для очистки дождевых вод на коллекторе предусмотрена система очистных сооружений производительностью 20,5 л/с.
Работы должны быть выполнены согласно разработанной проектной документации ООО «Проектная фирма «ОРТА».
Срок окончания строительства — до 20 декабря 2025 года.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.