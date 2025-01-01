Очистные сооружения и ливнёвку в Камской долине Перми построит «Техдоргрупп» С компанией заключат контракт на 363,9 млн рублей Поделиться Твитнуть

Камская долина

permkrai.ru

Подведены итоги открытого конкурса на строительство в Перми ливневой канализации и очистных сооружений для отвода воды с автодороги по ул. Маршала Жукова и с прилегающей территории. Информация появилась на портале госзакупок. Контракт по начальной (максимальной) цене 363 млн 878,4 тыс. руб. будет заключён с ООО «Техдоргрупп».

Трасса нового линейного объекта длиной 1,4 км будет начинаться на перекрестке ул. Маршала Жукова и ул. Шевченко, следовать по незастроенной территории, вдоль направления Камы, проходить рядом со зданием по ул. Борцов Революции, 341, пересекать дороги по улицам Борцов Революции, Брикетная и Ломоносова, проходить под гравийной дорогой по ул. 3-й Набережной, сворачивать на незастроенную местность и заканчиваться выпуском в Каму.

Напомним, в этой локации сейчас ведётся строительство сразу нескольких медицинских учреждений и начинается строительство межвузовского кампуса «Будущее Пармы».

Также для очистки дождевых вод на коллекторе предусмотрена система очистных сооружений производительностью 20,5 л/с.

Работы должны быть выполнены согласно разработанной проектной документации ООО «Проектная фирма «ОРТА».

Срок окончания строительства — до 20 декабря 2025 года.

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