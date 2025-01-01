В Перми открылся новый корпус школы № 55 Поделиться Твитнуть

Во вторник, 18 марта, в Перми состоялось торжественное открытие нового корпуса школы № 55, расположенного на ул. Ветлужской. Корпус рассчитан на обучение более 1 тыс. учеников. Возведение объекта было завершено за год благодаря реализации национального проекта «Образование». Здесь будут заниматься учащиеся с 5 по 11 классы. Его открытие позволит значительно снизить количество учеников, посещающих вторую смену, — с 30 до 12%. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В корпусе размещены специализированные кабинеты для изучения физики и информатики, кабинеты для прототипирования и 3D-моделирования, мастерские, библиотека и пространство для настольных игр.

В коридорах оборудованы зоны отдыха, шахматная комната, площадки для интерактивных лекций, планетарий и места для встреч школьных сообществ. На территории школы создана обширная спортивная зона, включающая беговую дорожку, площадки для прыжков в длину и гимнастики, а также площадки для игр в баскетбол и волейбол и полосу препятствий. Спортивная инфраструктура дополнена воркаут-площадкой, зонами для активных и спокойных игр, небольшим амфитеатром и мини-скейт-парком.

Полноценные занятия в новом корпусе начнутся с 1 апреля, с начала четвёртой четверти.

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