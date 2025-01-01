В Перми по факту убийства пенсионерки молотком возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

В связи с гибелью пожилой женщины в Орджоникидзевском районе Перми Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ст. 105, ч. 2, п. «з» УК РФ, квалифицирующее деяние как убийство, совершённое из корыстных побуждений или по найму, а также сопряжённое с разбоем, вымогательством или бандитизмом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По предварительной информации, утром 17 марта злоумышленница проникла в квартиру в микрорайоне Гайва и, угрожая расправой, нанесла хозяйке квартиры, пенсионерке, несколько ударов молотком по голове, требуя деньги. Пострадавшая скончалась в больнице от полученных повреждений.

В данный момент следственная группа ведёт розыск подозреваемой.

Проведён осмотр места преступления, назначены необходимые экспертизы, продолжается допрос свидетелей. Руководство ведомства контролирует ход расследования.

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