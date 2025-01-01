Перепад температур в Пермском крае достигнет 20 градусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным ГИС-центра ПГНИУ, в ночь на 19 марта в Пермском крае из-за влияния гребня высокого давления в северных и северо-западных районах прогнозируется резкое понижение температуры воздуха до -15…-18°.

В Перми ожидается похолодание до -12°, а в южной части региона, где сохранится облачность, температура составит -4…-7°.

Несмотря на это, днём произойдёт существенное повышение температуры,

Как рассказали врачи, резкие перепады температуры воздуха могут быть опасны, так как увеличивают нагрузки на сосуды и сердце, что может привести к инфаркту миокарда и инсульту. Перепады температур чреваты ослаблением иммунной системы. Организм, пытаясь адаптироваться к перепадам, тратит много сил, что ослабляет иммунитет. Таким образом, человек становится более уязвимым к вирусным и бактериальным инфекциям. Погодные колебания могут негативно сказываться и на психологическом состоянии человека, вызывать раздражительность, тревогу и даже депрессивные состояния. При ухудшении самочувствия рекомендуется обратиться к медикам.

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