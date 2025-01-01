Экскурсионный проект «Маршруты Перми» набирает волонтёров Поделиться Твитнуть

экскурсия по Перми / фото: travelask.ru

Команда экскурсионного проекта «Маршруты Перми» объявила набор добровольцев.

По словам его куратора Евгении Орлатых, пешие прогулки с гидом будут организовываться практически ежедневно, поэтому волонтёрская поддержка будет очень кстати. Добровольцы смогут помогать с транспортировкой оборудования, встречей участников, решением технических и организационных задач и другими важными вопросами. Команда проекта стремится к тому, чтобы каждый мог почувствовать красоту и уникальность Перми, поэтому она с радостью примут в свои ряды всех желающих.

Чтобы стать частью команды волонтёров, достаточно отправить заявку.

С 2023 по 2024 год в экскурсиях проекта «Маршруты Перми» приняли участие более 6 тыс. человек.

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