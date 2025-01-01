Пермские врачи спасли мужчину после инфаркта с осложнениями Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Как сообщили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения, хирурги Кардиологического диспансера провели уникальную операцию на сердце и коронарных сосудах, возвратив пациента к полноценной жизни. До госпитализации мужчина перенёс инфаркт на ногах, что привело к развитию сердечной недостаточности.

В мае 2023 года 48-летний пациент был доставлен в кардиодиспансер в критическом состоянии. Его мучили боли, перепады артериального давления и затруднённое дыхание. Из-за тяжести состояния оперативное вмешательство было невозможно, и в течение двух лет кардиологи диспансера наблюдали за его состоянием, разрабатывая и корректируя медикаментозное лечение.

После стабилизации состояния мужчины обследование показало наличие крупного тромба и аневризмы в левом желудочке сердца. После всесторонней диагностики кардиохирурги провели сложную комбинированную операцию: шунтирование двух коронарных артерий вместе с иссечением аневризмы сердца, удалением тромба и реконструкцией левого желудочка.

Операция прошла без осложнений. Был выполнен весь запланированный объём хирургического вмешательства. По словам заведующего кардиохирургическим отделением Алексея Вронского, пациент избавлен от риска повторного образования тромбов, а коронарное шунтирование значительно снижает вероятность повторного инфаркта.

Пациент провёл в стационаре 12 дней, прошёл курс реабилитации, получил индивидуальный план лечения и был выписан для дальнейшего амбулаторного наблюдения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.