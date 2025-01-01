Следком выясняет обстоятельства убийства пенсионерки на Гайве в Перми Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю занимаются расследованием убийства пожилой женщины, произошедшего в м/р Гайва в Перми. Об этом сообщили в следственном управлении порталу perm.aif.ru.

Информация о преступлении появилась в ночь на 18 марта. Телеграм-канал «Пермь 18+» сообщил об обнаружении тела пожилой женщины в доме №84 по ул. Карбышева. По данным издания, жертва будто бы открыла дверь незнакомцу, после чего была жестоко избита и ограблена.

В СУ СКР по Пермскому краю подтвердили факт происшествия и сообщили о начале следственных действий.

«Следователями СК России устанавливаются обстоятельства произошедшего», — заявили в ведомстве.

Ранее телеграм-канал «Редакция Гайва» сообщал, что подозреваемой в убийстве может быть женщина, представившаяся сотрудницей газовой службы.

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