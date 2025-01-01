Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Пермскому Дому актёра предстоит глобальная реконструкция
Пространство расширится на 300 квадратных метров
Пермский Дом актёра уходит на реконструкцию. Работы продлятся с 20 апреля до сентября.
Дом актёра вместе с Пермским отделением Союза театральных деятелей России располагается в приспособленном помещении по адресу ул. Ленина, 64. Как рассказала директор учреждения, заслуженная артистка РФ Елена Старостина, в ходе реконструкции пространство будет расширено на 300 кв. м: появятся два дополнительных зала — камерно-репетиционных, предназначенных для занятий детской студии и для показа экспериментальных постановок, — а также новые гримёрки и склад для декораций. Основной зрительный зал станет вместительнее: количество зрительских мест увеличится с 94 до 110, появятся новые кресла.
Изменится дизайн внутренних помещений: над ним работает дизайнер Оксана Шевшукова. Внешний вид Дома актёра тоже претерпит изменения: будет перестроена входная группа, появится новая вывеска, будет организована декоративная подсветка.
В то время, пока будет происходить реконструкция, Дом актёра будет играть свои спектакли на площадке театра «Балет Евгения Панфилова» и на выезде — в домах культуры Пермского края.
Все работы по реконструкции по договорённости с губернатором Дмитрием Махониным профинансирует компания «ЛУКОЙЛ». Подрядчиком выступит предприятие «Готика»: оно же строило новую сцену Пермского ТЮЗа.
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