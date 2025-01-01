Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермскому Дому актёра предстоит глобальная реконструкция Пространство расширится на 300 квадратных метров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский Дом актёра уходит на реконструкцию. Работы продлятся с 20 апреля до сентября.

Дом актёра вместе с Пермским отделением Союза театральных деятелей России располагается в приспособленном помещении по адресу ул. Ленина, 64. Как рассказала директор учреждения, заслуженная артистка РФ Елена Старостина, в ходе реконструкции пространство будет расширено на 300 кв. м: появятся два дополнительных зала — камерно-репетиционных, предназначенных для занятий детской студии и для показа экспериментальных постановок, — а также новые гримёрки и склад для декораций. Основной зрительный зал станет вместительнее: количество зрительских мест увеличится с 94 до 110, появятся новые кресла.

Изменится дизайн внутренних помещений: над ним работает дизайнер Оксана Шевшукова. Внешний вид Дома актёра тоже претерпит изменения: будет перестроена входная группа, появится новая вывеска, будет организована декоративная подсветка.

В то время, пока будет происходить реконструкция, Дом актёра будет играть свои спектакли на площадке театра «Балет Евгения Панфилова» и на выезде — в домах культуры Пермского края.

Все работы по реконструкции по договорённости с губернатором Дмитрием Махониным профинансирует компания «ЛУКОЙЛ». Подрядчиком выступит предприятие «Готика»: оно же строило новую сцену Пермского ТЮЗа.

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