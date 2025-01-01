В спецоперации погиб житель Прикамья Сергей Деткин С военнослужащим простятся 19 марта Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Косинского округа

Во время прохождения военной службы по контракту в зоне боевых действий СВО погиб житель Косы Сергей Деткин. Об этом сообщают местные власти на официальной странице в соцсетях.

Сергей родился 28 августа 1985 года, с октября 2023 года проходил службу по контракту в зоне специальной военной операции на территории Украины в звании рядового. Обстоятельства его смерти не уточняются.

Он погиб ещё 16 ноября 2023 года при выполнении задач в ходе СВО.

«Разделяем вместе с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты», — говорится в сообщении властей.

Прощание с военнослужащим состоится 19 марта. С 11:00 до 11:40 пройдёт отпевание в Свято-Никольской церкви Косы, а позже состоится траурный митинг на площади КДЦ.

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