В Перми в феврале родились десять двоен и одна тройня Брак заключили 552 пары Поделиться Твитнуть

Как сообщили в городском управлении ЗАГС, в феврале в Перми было зарегистрировано рождение 783 детей. Среди новорожденных 409 мальчиков и 374 девочки.

Отмечается, что количество двоен увеличилось по сравнению с февралем 2024 года более чем вдвое: было зарегистрировано 10 двоен против 4 в прошлом году. Больше всего двоен появилось в Свердловском районе (4), за ним следуют Мотовилихинский (3), Дзержинский (2) и Индустриальный (1). В Орджоникидзевском районе зарегистрирована одна тройня.

В последний месяц зимы 2025 года 552 пары заключили брак в Перми.

Также в феврале отмечено снижение интереса к смене личных данных: было оформлено 94 акта о перемене имени, что на 22,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (121 запись).

Управление ЗАГС в феврале чествовало 102 пары, отмечающие юбилей совместной жизни, среди которых 10 «золотых» и 2 «серебряных» юбиляра.

Всего в феврале 2025 года было оформлено 2890 актов гражданского состояния различного типа.

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