На улице Пожарского в Перми на год запретят остановку транспорта Это связано со строительством ЖК Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

С 20 марта 2025 года сроком на один год вводится ограничение движения для транспортных средств по ул. Пожарского. Ограничения коснутся участка от ул. Водопроводной до дома № 13б по ул. Пожарского, в частности, здесь будет запрещена остановка и стоянка транспорта на стороне строящегося жилого комплекса. Об этом сообщили в минтрансе региона.

Согласно информации от ГКУ "Центр безопасности дорожного движения Пермского края", данные меры связаны с работами по прокладке инженерных коммуникаций. Несмотря на ограничения, проезд по обеим полосам проезжей части останется открытым. Для пешеходов будет обеспечен безопасный проход по специальной пешеходной галерее.

Власти просят водителей принять во внимание данную информацию и приносят извинения за возможные неудобства.

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