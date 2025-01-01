Пермское УФАС возбудило дело об ограничении конкуренции на рынке ритуальных услуг Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском округе муниципальное автономное учреждение (МАУ) «Ритуал», специализирующееся на похоронных услугах, было незаконно наделено функциями органа местного самоуправления по содержанию кладбищ, что создало барьеры для конкуренции на рынке ритуальных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского УФАС.

В ведомстве рассказали, что МАУ «Ритуал», изначально созданное для бесплатного предоставления гарантированных услуг по погребению в муниципалитете, также занималось оказанием платных ритуальных услуг.

Несмотря на предупреждение, выданное администрации Пермского округа о необходимости исправить выявленные нарушения, требование антимонопольной службы было проигнорировано.

В связи с этим возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

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