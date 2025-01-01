В Перми проходят учения по защите от паводков и природных пожаров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

18 и 19 марта в Пермском крае пройдёт командно-штабная тренировка, в ходе которой управленческие структуры и силы территориального звена РСЧС будут отрабатывать задачи по безопасному прохождению весеннего половодья, а также меры защиты населённых пунктов, предприятий и социальных объектов от лесных пожаров. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Целью учений является проверка согласованности действий всех подразделений РСЧС Пермского края и оценка готовности региональных властей и служб экстренного реагирования к сезонным опасностям, регулярно возникающим в различных муниципалитетах.

Ключевые мероприятия развернутся в окрестностях лыжной базы «Пермские медведи» в Мотовилихинском районе Перми, на ул. Спортивной (в районе "Центральной усадьбы").

В процессе отработки практических навыков по устранению последствий смоделированных чрезвычайных ситуаций планируется активное использование специализированной техники, включая беспилотные летательные аппараты.

Представители МЧС обращаются к жителям с просьбой сохранять спокойствие и не препятствовать передвижению спецтранспорта и работе оперативных служб.

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