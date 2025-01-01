В Перми скончался замдиректора по производству ООО «Фобос» Поделиться Твитнуть

В Перми в связи со смертью сотрудника ООО «Фобос» региональная Трудовая инспекция инициировала расследование.

По информации, предоставленной работодателем, 17 марта утром заместитель директора по производству, находясь на объекте по адресу: Пермь, Комсомольский проспект, 98, во время обсуждения документации с клиентом внезапно потерял сознание.

Прибывшие медики скорой помощи, выполнив комплекс реанимационных мероприятий, зафиксировали смерть работника. Ему было 68 лет.

Как заявил замглавы Государственной инспекции труда в Пермском крае (по охране труда) Павел Бахтагареев, в данный момент создаётся комиссия для выяснения всех обстоятельств и причин трагедии. В скором времени будет проведён юридический анализ документации, регламентирующей трудовую деятельность погибшего, включая график работы и отдыха. Также запрошены результаты судебно-медицинского освидетельствования для установления точной причины смерти. В случае выявления нарушений норм трудового права будут предприняты соответствующие административные меры.

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