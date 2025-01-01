В мэрии Перми рассказали, какие дороги успели подлатать литым асфальтобетоном В городе ведётся ямочный ремонт Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Новый компаньон"

В администрации Перми сообщили о начале работ по восстановлению дорожного покрытия литым асфальтобетоном во всех районах города. Данная технология применяется в качестве временной меры для повышения безопасности движения. В приоритете – участки дорог с высокой интенсивностью движения и районы, прилегающие к важным социальным объектам.

Так, в Индустриальном районе на ул. Мира подрядчики уже завершили работы по восстановлению 50 кв. м дорожного полотна. Ранее аналогичные работы были проведены в Кировском районе на улицах Ласьвинская, Лесная, Химградская, Кировоградская, Воронежская, Светлогорская, Калинина и Сивашская, в Дзержинском районе на улицах Строителей, Мильчакова и шоссе Космонавтов, а также в Свердловском районе на улицах Николая Островского, Нестерова, Солдатова, Куйбышева, Лодыгина, Усольская, Ижевская, Революции, Белинского и др.

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