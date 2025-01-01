На трассе Пермь—Екатеринбург перевернулся грузовик Поделиться Твитнуть

фото: ГАИ Свердловской области

На 321-м километре автотрассы Пермь—Екатеринбург, неподалёку от Первоуральска, днём 17 марта произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом информирует Госавтоинспекция Свердловской области.

По предварительным сведениям, водитель грузового автомобиля SITRAK с полуприцепом Koluman не смог справиться с управлением и столкнулся с металлическим ограждением. В результате аварии груз упал на проезжую часть. Из-за данного инцидента движение транспорта было ограничено, и автомобили могли передвигаться только по одной полосе в каждом направлении.

О пострадавших не сообщалось.

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