Компанию из Перми оштрафовали на 16 млн рублей за срыв ремонта дорог в Томской области Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «ТНК» из Перми получило штраф в 15,9 млн руб. за невыполнение обязательств по трём контрактам на ремонт участков дорог в Томской области. Информацию об этом распространила пресс-служба областной прокуратуры.

Весной 2024 года между ОГКУ «Томскавтодор» и ООО «ТНК» были заключены три государственных контракта на ремонт участков автомобильных дорог регионального значения. Из-за того что подрядчик не выполнил свои обязательства в установленные сроки, на него был наложен штраф.

Это уже не первый случай, когда компания сталкивается с крупными штрафами за задержки в дорожных работах, отмечает информационный ресурс tomsk.bfm.ru. В ноябре 2024 года ООО «ТНК» было оштрафовано на 336 млн руб. за нарушение сроков ремонта дороги в Мельниково и Кожевниково. Однако после обжалования решения сумма штрафа была снижена до 2,8 млн руб.

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