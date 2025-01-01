Количество сделок на рынке новостроек Перми увеличилось на 32% Сравнивались данные за январь и февраль 2025 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На российском рынке новостроек наблюдается положительная динамика сделок. Сравнив результаты января и февраля 2025 года, можно увидеть, что в Перми, например, количество договоров возросло на 32%, достигнув 477. Об этом информирует «Объектив.РФ».

В других городах также зафиксированы значительные увеличения: в Астрахани — на 92%, в Челябинске — на 81%, в Новосибирске — на 64%. В то же время в Тюмени прирост составил лишь 8%, в Екатеринбурге — 21%.

По мнению экспертов, основным фактором, позволяющим сохранить доступность жилья, стали не ипотечные кредиты, а различные варианты рассрочек и коммерческих субсидий, которые позволяют снижать ипотечную ставку или первоначальный взнос для покупателей. Развитие альтернативных способов финансирования сделок в настоящее время остаётся основным двигателем рынка. Однако некоторые застройщики начинают пересматривать сроки начала продаж новых объектов и осторожно корректируют ассортимент, разумно увеличивая доступные предложения. Аналитики уверены, что такие меры помогут постепенно вернуть застройщиков и покупателей к здоровому балансу на рынке.

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